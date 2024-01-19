Екатеринбург вошел в топ-5 городов РФ по объему строящегося жилья

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Объем строящегося жилья в Екатеринбурге в декабре 2023 года составил 3 млн 792 тыс. кв. ...20.02.2023 Екатеринбург на четвертом месте в России по объему строящегося жилья
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Екатеринбург занял четвертое место в России по объему строящегося жилья. Сейчас в ...02.09.2022 Екатеринбург занимает четвертое место среди городов РФ по объемам строящегося жилья
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Екатеринбург занимает четвертое место среди российских городов по объемам строящегося ...13.04.2021 УПН: В России возобновился рост объемов строящегося жилья
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2021. В России впервые с осени 2020 года наблюдается рост объемов строящегося жилья. Об этом ...27.09.2019 Объем строящегося жилья в Екатеринбурге обновил исторический максимум
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2019. Объем строящегося жилья в Екатеринбурге обновил исторический максимум. Об этом в ходе ...