На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 210 машин и 390 дорожных рабочих

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В Екатеринбурге сегодня на уборку города вывели 225 единиц техники и 419 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге за прошедшие сутки, 11 января, на уборку города вышли 405 единиц ...

Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега вывели 226 машин и 388 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга было выведено 226 единиц ...

На уборке улиц и дорог Екатеринбурга задействовано 212 машин и 425 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2023. Сегодня на уборку улиц и дорог Екатеринбурга вышли 425 сотрудников коммунальных служб и ...

На уборку улиц и дорог Екатеринбурга сегодня вышло 386 дорожных рабочих и 163 единицы спецтехники

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2023. Сегодня днем на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и наледи было выведено 386 ...

На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вышли 353 дорожных рабочих и 149 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. На уборку улиц и дорог Екатеринбурга от последствий снегопада сегодня вышли 353 ...