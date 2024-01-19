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19.01.2024

На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 210 машин и 390 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. На уборку улиц Екатеринбурга сегодня вышли 210 машин и 390 дорожных рабочих. Об этом сообщат пресс-служба горадминистрации.

В минувшие сутки дороги муниципалитета чистили от снега 491 дорожный рабочий и 463 единицы техники. В общей сложности на полигоны было вывезено 13,4 тыс. т снега.

Шнекороторами с обочин переброшено 4,8 тыс. т снега, на обработку тротуаров от наледи израсходовано 97,7 т песка и 113 т противогололедного материала.

Напомним, что, после того как коммунальщики достигли показателя по вывозу снега в 10 тыс. т в сутки, городской глава Алексей Орлов распорядился увеличить суточный объем по вывозу снега до 15 тыс. т.
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