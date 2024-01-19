С улиц Екатеринбурга вывозят более 12 тыс. тонн снега ежедневно

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, посвященное уборке снега с улиц столицы Среднего Урала, в ходе которого главы районных администраций отчитались о ведущейся работе в этом направлении. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Ситуация в городе стала лучше — магистральные улицы убраны. Но это все равно недостаточный результат», — резюмировал А. Орлов и дал поручение закончить уборку оставшегося снега на грядущих выходных 20-21 января.



Также глава Екатеринбурга напомнил о поставленной задаче: ежедневно вывозить с улиц города не менее 15 тыс. т снега. Начиная с 16 января коммунальщики достигли планки в 12 тыс. т.



Главы районов высказали претензии к подрядным организациям, вышедшим на уборку города на зимних каникулах и в снегопады. Так, главы Железнодорожного и Ленинского районов потребовали от компаний неустойку за нарушение условий контракта, а администрация Чкаловского района расторгла договор с подрядчиком и обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой внести предприятие в черный список как недобросовестного поставщика.



Ранее главы районов уже высказывали аналогичные претензии к подрядчикам. К примеру, в Октябрьский район частные подрядчики поставили 78% от необходимого количества тракторов, а в Верх-Исетском районе вместо 153 машин частные предприятия выделили лишь 74. Самое грубое нарушение произошло в Чкаловском районе — там подрядчик вывел на улицы только 100 из 400 уборочных единиц техники.