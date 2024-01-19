С улиц Екатеринбурга вывозят более 12 тыс. тонн снега ежедневно

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. На уборку улиц Екатеринбурга от снега сегодня вывели 209 единиц спецтехники и 381 ...12.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов раскритиковал коммунальные службы за неудовлетворительную уборку снега
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал работу коммунальных служб города по уборке ...11.03.2022 В Екатеринбурге на уборку улиц от снега сегодня выйдут 371 рабочий и 212 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в пятницу, 11 марта, провел совещание по вопросу ...28.02.2022 Сегодня на уборку улиц Екатеринбурга от снега выведут 361 рабочего и 196 единиц спецтехники
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2022. Сегодня, 28 февраля, на уборку улиц Екатеринбурга от снега выведут 361 рабочего и 196 ...17.02.2014 За сутки с улиц Екатеринбурга вывезли 12,5 тыс. тонн снега
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2014. Службы благоустройства Екатеринбурга за минувшую субботу, 15 января, вывезли с улиц ...