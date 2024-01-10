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В Екатеринбурге сегодня на уборку города вывели 225 единиц техники и 419 дорожных рабочих

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. В Екатеринбурге за прошедшие сутки, 11 января, на уборку города вышли 405 единиц техники и 498 дорожных рабочих, на спецполигоны было вывезено 10,2 тыс. т снега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Противогололедного материала было израсходовано 62,8 т, песка — 62 т, а шнекороторы перебросили с обочин 5 тыс. т снега.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назвал работу коммунальных служб города по уборке снега неудовлетворительной и призвал усилить темпы снегоуборочной кампании. Сегодня, 12 января, на уборку города вышли 225 машин и 419 дорожных рабочих.
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