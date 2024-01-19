Дороги Свердловской области в 2024 году будут патрулировать пять автомобилей ГИБДД с камерами фотовидеофиксации

В 2023 году в Екатеринбурге зафиксировано более 20,4 тыс. ДТП, в которых погибли 64 человека

УрБК, Москва, 16.01.2024. Дорожная полиция Екатеринбурга подвела итоги 2023 года. За год в муниципалитете было ...