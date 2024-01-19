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19.01.2024

Дороги Свердловской области в 2024 году будут патрулировать пять автомобилей ГИБДД с камерами фотовидеофиксации

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. В начале 2024 года свердловская Госавтоинспекция получит еще один автомобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Всего патрульных автомобилей, оборудованных камерами, у ГИБДД региона будет пять. Об этом глава Управления Госавтоинспекции по Свердловской области Алексей Спиридонов рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«На территории Свердловской области работает четыре таких комплекса. Для профилактики мы устанавливаем на эти автомобили желтые проблесковые маячки. Камеры позволяют пресекать нам такие нарушения, как превышение скоростного режима, непристегнутый ремень безопасности, разговоры по телефону, нарушение правил обгона», — рассказал А. Спиридонов, отвечая на вопрос о передвижных камерах, которые установлены в патрульных автомобилях.

По его словам, в начале 2024 года свердловская Госавтоинспекция получит автокомплекс фотовидеофиксации с расширенным функционалом. «В начале 2024 года мы получим балку, оборудованную проблесковыми маячками красного и синего цвета и камерами фотовидеофиксации. Ее мы будем устанавливать на патрульные автомобили, которые передвигаются по Екатеринбургу, а также по федеральным и региональным дорогам. Она будет сертифицирована на выявление большого количества правонарушений, в том числе будет возможность выявлять лиц, находящихся в розыске», — отметил глава Управления ГИБДД по Свердловской области.

Ранее УрБК писал о том, что в 2023 году в Екатеринбурге было зарегистрировано 20 тыс. 472 ДТП, пострадали 1 тыс. 116 человек, 1 тыс. 408 получили травмы, 64 человека погибли.
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