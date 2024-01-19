Дороги Свердловской области в 2024 году будут патрулировать пять автомобилей ГИБДД с камерами фотовидеофиксации

УрБК, Москва, 16.01.2024. Дорожная полиция Екатеринбурга подвела итоги 2023 года. За год в муниципалитете было ...09.01.2024 В новогодние праздники в 50 ДТП погибли 11 свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В период новогодних каникул свердловская ГИБДД зарегистрировала на территории региона ...23.01.2019 В Свердловской области за 2018 год с помощью камер фотовидеофиксации выявлено более 3 млн нарушений ПДД
УрБК, Екатеринбург, 23.01.2019. В 2018 году на Среднем Урале по результатам работы стационарных и передвижных ...03.05.2017 Свердловский минтранс намерен расширить сеть фотовидеофиксации административных правонарушений
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2017. В Свердловской области состоялось заседание коллегии регионального министерства ...29.12.2016 В 2017 году в Свердловской области будет установлено 102 новых камеры для фиксации нарушений ПДД
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2016. В 2017 году на дорогах Свердловской области будет установлено 102 новых комплекса ...