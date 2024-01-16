В 2023 году в Екатеринбурге зафиксировано более 20,4 тыс. ДТП, в которых погибли 64 человека

УрБК, Москва, 16.01.2024. Дорожная полиция Екатеринбурга подвела итоги 2023 года. За год в муниципалитете было зарегистрировано 20 тыс. 472 ДТП, пострадали 1 тыс. 116 человек, 1 тыс. 408 получили травмы и 64 человека погибли. Об этом рассказал врио начальника Госавтоинспекции Екатеринбурга майор полиции Павел Крылов в ходе совещания представителей силовых ведомств, посвященного итогам прошедшего года.



«За 2023 год на территории города Екатеринбурга зарегистрировано 20 тыс. 472 дорожно-транспортных происшествия, из них 19 тыс. 356 — с материальным ущербом, 1 тыс. 116 — с пострадавшими, в которых 1 тыс. 408 человек получили травмы различной степени тяжести и 64 человека погибли», — цитирует П. Крылова пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга.



Характерными нарушениями правил движения, повлекшими дорожно-транспортные происшествия, стали несоблюдение очередности проезда перекрестков (зафиксировано 239 случаев), нарушение правил проезда пешеходного перехода (65), выезд на встречную полосу (58), нарушение требований сигналов светофора (58).