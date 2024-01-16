В 2023 году в Екатеринбурге зафиксировано более 20,4 тыс. ДТП, в которых погибли 64 человека

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В период новогодних каникул свердловская ГИБДД зарегистрировала на территории региона ...05.05.2022 С начала года в Свердловской области произошло более 700 ДТП
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. На территории Свердловской области с начала 2022 года зарегистрировано более 700 ДТП, в ...15.01.2015 В 2014 году на территории Екатеринбурга количество ДТП снизилось на 18,7%
УрБК, Екатеринбург, 15.01.2015. В 2014 году в Екатеринбурге произошло 1 тыс. 223 дорожно-транспортных происшествия ...18.10.2010 В 2010 году зафиксирован рост дорожно-транспортных происшествий на автодороге Екатеринбург — Тюмень
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2010. На автодорогах Свердловской области за 9 месяцев 2010 г. произошло 1165 ДТП, в которых ...16.06.2009 В январе — мае 2009 года на территории Свердловской области зарегистрировано 2044 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2009. На территории Свердловской области в течение января — мая текущего года ...