УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:36

Свердловская область заняла четвертое место в рейтинге регионов по безопасности дорог

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2025. В Свердловской области в первом полугодии количество автомобильных аварий с пострадавшими снизилось на 9,2% год к году. Количество ДТП с пострадавшими на 100 тыс. авто составило 45,6, число пострадавших на 100 тыс. жителей — 35,1. С такими результатами регион занял четвертое место среди наименее аварийных российских регионов, сообщает РИА Новости.

В целом по стране за первое полугодие 2025 года количество ДТП с пострадавшими сократилось на 0,7% в сравнении с январем-июнем 2024 года, до 55,9 тыс. На 100 тыс. ед. автотранспорта пришлось 92,1 ДТП, число пострадавших на 100 тыс. населения — 51,7.

Лидером рейтинга стала Чечня с результатом в 13,9 ДТП с пострадавшими на 100 тыс. машин. Последнюю строчку занимает Тыва, где на 100 тыс. авто приходится 379,6 ДТП с пострадавшими.

Отмечается, что в большинстве регионов число ДТП с пострадавшими в первом полугодии снизилось. Всего в России число раненых и погибших в ДТП за шесть месяцев сократилось до 75,5 тыс. чел.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2024 Южный Урал занял предпоследнее место в рейтинге по безопасности на дорогах среди регионов УрФО

УрБК, Челябинск, 19.08.2024. В Челябинской области в январе-июне 2024 года было зафиксировано 96,7 ДТП с пострадавшими ...

19.08.2024 В Свердловской области число ДТП с пострадавшими за год снизилось почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Свердловской области в январе-июне 2024 года было зафиксировано 52,5 ДТП с ...

19.01.2024 Пострадавшими от антироссийских санкций себя считают 60% предприятий в России

УрБК, Москва, 19.01.2024. К концу 2023 года пострадавшими от антироссийских санкций себя назвали 60% предприятий в РФ. ...

18.01.2021 Число аварий с пострадавшими с участием такси в Екатеринбурге выросло на 9,3% в 2020 году

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2021. В прошлом году в Екатеринбурге зарегистрировано 111 ДТП с участием автомобилей такси, ...

26.08.2019 Свердловская область заняла 20 место в рейтинге регионов РФ по популярности ипотеки

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2019. В Свердловской области число выданных ипотечных кредитов в I полугодии сократилось на ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей18.07.2025УПН: Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 130 тыс. руб. за кв. метр31.07.2025В 2025 году зарплатные предложения российских работодателей и ожидания соискателей практически сравнялись18.07.2025«Атомстройкомплекс» выполнил предписание администрации города по укреплению котлована на стройке по улице Раевского01.08.2025На Эльмаше в Екатеринбурге откроется муниципальный детский сад на 300 мест, а в Пышме — современная школа на 400 мест
Архив новостей
Август 2025 (229)
Июль 2025 (717)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18