С начала 2023 года общая сумма штрафов за нарушение ПДД на территории Свердловской области выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2023. С начала 2023 года общая сумма штрафов за нарушение ПДД на территории Свердловской области выросла на 10%. Если в 2022 году эта сумма составляла 5 млн руб., то сейчас этот показатель вырос на 500 тыс.



Как сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Дмитрий Кузнецов, видеофиксация в два раза снизила статистику грубых нарушений, таких как выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Выездов на «встречку», которых в 2022 году видеокамеры запечатлели 1,5 тыс., в этом году стало на 500 меньше — в среднем около 1 тыс.



Также с помощью видеофиксации увеличилось и количество видов фиксируемых нарушений, повысилась статистика по выявлению таких нарушений, как использование телефона во время движения и непристегнутый ремень безопасности.



«К сожалению, видеофиксация не повлияла на статистические показатели основной причины ДТП — превышение скорости», — сообщил Дмитрий Кузнецов.



Хорошую динамику — с 80% до 90% — демонстрирует взимаемость административных нарушений через «Госуслуги», чему, безусловно, способствуют скидка за вовремя погашенный штраф и невозможность при наличии задолженности продать авто или выехать за границу. Кроме того, своевременную оплату по счетам стимулируют и регулярные совместные с судебными приставами рейды ГИБДД по взысканию автодолгов.



По данным начальника отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Свердловской области Наиры Гевондян, за 2023 год всего было возбуждено 450 тыс. дел на общую сумму 707 млн руб. В сравнении с прошлым годом ведомство отмечает выраженный рост показателей — за тот же период было оформлено 216 тыс. исполнительных производств на сумму 187 млн руб.