С начала 2023 года общая сумма штрафов за нарушение ПДД на территории Свердловской области выросла на 10%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Госавтоинспекция Екатеринбурга в рамках профилактического мероприятия «Велосипед, ...16.08.2018 Сумма штрафов за нарушения при госзакупках в Свердловской области выросла за год в 2,5 раза
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2018. На Среднем Урале сумма штрафов за нарушения при госзакупках выросла за год в 2,5 раза, ...25.09.2014 УФССП: средняя сумма штрафа за нарушение ПДД в Екатеринбурге выросла в 2 раза
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2014. Средняя сумма штрафа за нарушение правил дорожного движения в Екатеринбурге в 2014 году ...25.09.2014 ГИБДД: жители Екатеринбурга не оплатили более половины штрафов за нарушение ПДД
УрБК, Екатеринбург, 25.09.2014. В январе-августе 2014 года жители Екатеринбурга не оплатили более 50% штрафов за ...29.09.2009 С начала 2009 года в Свердловской области возбуждено около 40 тыс. исполнительных производств по взысканию задолженности за услуги ЖКХ
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2009. В Свердловской области с начала 2009 года возбуждено 38 783 исполнительных производства ...