Екатеринбургская ГИБДД начала рейды по выявлению нарушителей среди велосипедистов и самокатчиков

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2023. Госавтоинспекция Екатеринбурга в рамках профилактического мероприятия «Велосипед, Самокат» начала рейды по предотвращению нарушений велосипедистов и управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ) на дорогах города.
Как сообщает пресс-служба ведомства, инспекторы проконтролируют, спешиваются ли владельцы СИМ при пересечении проезжей части, едут ли на запрещающий сигнал светофора, а также будут отслеживать тех, кто передвигается на электросамокате вдвоем. Нарушителей ПДД привлекут к административной ответственности и обязуют оплатить штраф.
Напомним, что в Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами. При этом общая численность самокатов в столице Урала сейчас составляет около 10 тыс. единиц. Это стало главной причиной увеличения аварийности с их участием в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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