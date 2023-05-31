Екатеринбургская ГИБДД начала рейды по выявлению нарушителей среди велосипедистов и самокатчиков

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге 36% местных жителей выступают за то, чтобы запретить использование ...

В Екатеринбурге 36% горожан выступают за запрет кикшеринговых сервисов электросамокатов

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. В Екатеринбурге за январь-апрель 2023 года зафиксировано 76 нарушений со стороны ...

В Екатеринбурге за четыре месяца 2023 года зафиксировано 76 нарушений при управлении электросамокатами

В Екатеринбурге в 2022 году в ДТП с участием велосипедов и мотоциклов пострадало 129 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.04.2023. В столице Урала в 2022 году произошло 268 ДТП с участием велосипедов и мотоциклов. В ...