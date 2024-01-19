Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил продление сроков реализации ...25.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование Режевского городского округа до 11,9 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Финансирование комплексной программы развития Режевского городского округа на 2016-2024 ...13.01.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил на программу развития Верхней Пышмы 303 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма на 2017-2024 годы» ...10.11.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на 760 млн рублей увеличил финансирование программ развития Ирбита и Невьянска
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Ирбит и Невьянск получат дополнительное финансирование программ комплексного развития. ...07.03.2018 Свердловский облсуд обязал «СК-Интег» устранить дефекты в новостройке для переселенцев
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2018. Свердловский облсуд обязал МБУ «Управление капитального строительства и стратегического ...