Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития городского округа Верхняя Пышма до 57,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании областного правительства 18 января утвердил корректировки, внесенные в комплексную программу развития городского округа Верхняя Пышма на 2017-2024 годы. Общий объем финансирования округа составит 57,6 млрд руб., сообщает региональный департамент информационной политики.



«Дополнительные средства предназначены для строительства новых микрорайонов, расселения аварийного фонда, обеспечения жильем работников бюджетной сферы и улучшения жилищных условий граждан из сельских территорий», — подчеркнул Евгений Куйвашев.



Дополнительное финансирование выделено и на строительство клубов в поселке Сагра и селе Мостовское, клуба-библиотеки в поселке Кедровое, а также на развитие промышленности и предпринимательства.



«Городской округ Верхняя Пышма активно растет, число жителей увеличивается. Строительство жилья и создание социальной инфраструктуры способствует тому, чтобы территория и дальше динамично развивалась», — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.



Всего с 2017 года в развитие городского округа Верхняя Пышма вложено свыше 33 млрд руб. За это время в эксплуатацию введено более 600 тыс. кв. м. жилья, построены культурно-досуговый комплекс детского оздоровительного лагеря «Медная горка», дворец технического творчества, открыт дворец ледовых видов спорта, дворец самбо и физкультурно-оздоровительный комплекс, а в селе Мостовское открыт сельский клуб модульного типа.



Благоустроены общественные и дворовые территории, капитально отремонтирован хирургический корпус Верхнепышминской центральной городской больницы, введен в эксплуатацию родильный дом с женской консультацией, установлен фельдшерско-акушерский пункт в поселке Половинном, а также запущена первая в стране межмуниципальная трамвайная линия.