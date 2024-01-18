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18.01.2024

Пассажиры СвЖД смогут оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга абонементной картой пассажира

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Владельцы абонементных карт пассажира пригородных поездов Свердловской железной дороги (СвЖД) смогут оплачивать ими проезд в транспорте Екатеринбурга. Опция работает в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах в режиме «электронного кошелька» или по любому проездному тарифу, кроме льготных, сообщает пресс-служба СвЖД.

Пассажиры СвЖД смогут оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга абонементной картой пассажира
Фото предоставлено пресс-службой СвЖД

Универсальная карта теперь позволяет не только совершать поездки на электричках по заранее выбранному виду абонемента, но и оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга.

«Получить новую карту пассажира можно при покупке любого абонементного билета в пригородных железнодорожных кассах на станциях Екатеринбург-Пассажирский, ВИЗ, Первомайская, Компрессорный Завод, Шарташ, Аппаратная, Кольцово. Она выдается бесплатно. Сервис запущен в тестовом режиме, поэтому количество карт ограничено», — говорится в сообщении пресс-службы.

На данный момент пассажирам электричек доступны несколько видов абонементных билетов: «Ежедневно», «Рабочего дня», «На определенные даты» и «Выходного дня». Оформить их можно на период от пяти дней до 12 месяцев на определенный маршрут, включая любой в зоне действия единого городского тарифа (ЕГТ).

Выпуск универсальной карты стал возможен благодаря взаимодействию перевозчика АО «Свердловская пригородная компания» и оператора сервиса «ЕКАРТА».
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