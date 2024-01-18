Пассажиры СвЖД смогут оплачивать проезд в общественном транспорте Екатеринбурга абонементной картой пассажира

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2022. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня, 11 февраля 2022 года, проезд в общественном ...23.09.2015 Каждый второй пассажир в Екатеринбурге в августе воспользовался «Екартой»
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2015. В Екатеринбурге по итогам августа 2015 года из 24 млн 305 тыс. пассажиров ...22.10.2013 ОАО «МегаФон» предоставит жителям Екатеринбурга возможность оплатить проезд через телефон
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2013. «МегаФон» предоставляет жителям Екатеринбурга возможность бесплатно получить ...02.10.2012 ООО КБ «Кольцо Урала» предоставило клиентам возможность приобретения «ЕКАРТЫ» на 2 года
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2012. С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подорожала до 23 ...27.09.2012 СвЖД отменяет часть пригородных поездов
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2012. На Свердловской железной дороге в связи с переходом на зимнее расписание меняется ...