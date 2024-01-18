Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с ...14.12.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,32%
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 4 по ...07.12.2023 Цены на дизельное топливо на АЗС Свердловской области за неделю выросли на 0,33%
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 27 ...24.09.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,02%
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 13 ...17.09.2021 Бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю подешевел на 0,29%
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 6 по ...