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18.01.2024

Цены на бензин марки АИ-92 на АЗС Свердловской области за неделю снизились на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2024. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 9 по 15 января 2024 года не изменились и составили 67,7 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 подешевел на 0,12%, до 49,54 руб., бензин АИ-95 — на 0,08%, до 53,57 руб.

Цены на дизельное топливо в регионе за неделю выросли на 0,03%, до 64,30 руб.
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