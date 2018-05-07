Ущерб от лесных пожаров в УрФО оценен в 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.05.2018. Отдельные территории Уральского федерального округа признаны Рослесхозом не готовыми к ...02.05.2017 Площадь лесных пожаров в Свердловской области превысила 50 га
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2017. По состоянию на 1 мая 2017 года площадь лесных пожаров на территории Уральского ...01.03.2012 Начало пожароопасного сезона в Свердловской области назначено на 14 апреля
Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам готовности субъектов РФ УрФО к ...01.03.2012 Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу начинает проверку готовности регионов к пожароопасному сезону
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2012. Департамент лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу приступил к проверкам ...27.02.2010 Субвенции федерального бюджета на тушение лесных пожаров для Свердловской области сокращены до 7,15 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2010. В Свердловской области в 2009 году субвенции федерального бюджета на тушение лесных ...