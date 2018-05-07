Ущерб от лесных пожаров в УрФО оценен в 5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Ущерб от лесных пожаров в уральских регионах в 2023 году составил 5 млрд руб. От огня пострадало 350 домов в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, сообщили в пресс-службе полномочного представителя президента РФ по УрФО Владимира Якушева.



В. Якушев назвал сложившуюся ситуацию управленческой ошибкой. «Были просчеты с прогнозированием и подготовкой сводных планов тушения лесных пожаров. Не была обеспечена должная противопожарная защита населенных пунктов. Не было своевременно выполнено противопожарное обустройство лесов, в том числе арендаторами лесных участков», — отметил он на профильном совещании.



В каждом регионе УрФО в 2024 году в рамках подготовки к пожароопасному сезону будут проходить тренировки по эвакуации людей. Проводить их будут управления МЧС совместно с органами МВД, региональными и муниципальными властями, заявил В. Якушев.