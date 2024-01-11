В Краснотурьинске суд приостановил работу закусочных «Гиро» из-за заражения посетителей гепатитом А

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Краснотурьинский городской суд на 90 суток приостановил работу двух местных закусочных «Гиро» (ИП Абдугафоров). Среди клиентов заведений выявлено 12 заболевших гепатитом А. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



Согласно данным ведомства, по каждому случаю заболевания специалистами проводится эпидемиологическое расследование.



«За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах (привито 119 человек). Силами сотрудников Роспотребнадзора, медработников и волонтеров медколледжа проведен обход близлежащих к «Гиро» жилья и учреждений для выявления возможных случаев заболевания без обращения за медпомощью (один из заразившихся был выявлен именно на обходе)», — говорится в сообщении ведомства.



Кроме того, в городе проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения гепатита А среди населения.



Отмечается, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили в закусочных серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.



«К расследованию обстоятельств ЧП в рамках своих полномочий привлечены органы следствия, полиции. Также налажено взаимодействие с органами местного самоуправления и аппаратом губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении.