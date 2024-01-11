В Краснотурьинске суд приостановил работу закусочных «Гиро» из-за заражения посетителей гепатитом А

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил работу арт-кафе FEST 12, ...19.01.2023 Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о временном закрытии закусочной «У Аро» в Екатеринбурге из-за отравления посетителей
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2023. Свердловский Роспотребнадзор направил на рассмотрение суда постановление о ...02.06.2021 В Екатеринбурге суд закрыл на 15 суток кафе «Матильда» из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2021. По решению суда в Екатеринбурге на 15 суток приостановили деятельность кафе «Матильда» ...06.02.2017 В Екатеринбурге закрыли «Студию суши» из-за острой кишечной инфекции
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Центральный Екатеринбургский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ...03.11.2015 В Екатеринбурге суд приостановил работу кафе «Своя компания» на 30 суток
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2015. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность кафе «Своя ...