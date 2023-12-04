Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 85,9 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 21,2%.

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