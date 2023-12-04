Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-ноябре увеличился на 21,2%

Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-октябре 2023 года составил 77,2 млрд руб. Об ...04.12.2023 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в январе-октябре увеличился на 23%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-октябре 2023 ...10.03.2023 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе вырос на 30,5%
УрБК, Екатеринбург, 10.03.2023. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе 2023 года ...11.01.2022 Оборот предприятий общепита на Среднем Урале в январе-ноябре вырос на 18%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в январе-ноябре 2021 ...22.12.2020 Оборот предприятий общепита в Свердловской области в ноябре сократился на 36%
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2020. Оборот предприятий общественного питания в Свердловской области в ноябре 2020 года ...