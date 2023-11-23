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За 7 лет в Свердловской области было благоустроено 2 тыс. общественных и дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. В рамках проектов по формированию комфортной городской среды за семь лет на Среднем Урале было благоустроено почти 2 тыс. дворов и общественных территорий, пишет департамент информполитики региона, ссылаясь на слова губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

«За 7 лет, включая 2023 год, обустроено почти 2 тыс. общественных и дворовых территорий. Причем важно, что сами уральцы включены в отбор площадок и проектов благоустройства. В прошлом году Свердловская область заняла первое место в России по абсолютному числу отданных голосов — за проекты благоустройства проголосовало более 816 тыс. человек», — отметил Е. Куйвашев.

Всероссийский конкурс по определению лучших проектов по формированию комфортной городской среды был продлен до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении премии «Служение».
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