За 7 лет в Свердловской области было благоустроено 2 тыс. общественных и дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 23 ноября поручил продолжить активную ...04.04.2023 Свердловская область снова вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству городской среды
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. Свердловская область вновь вошла в число лидеров среди российских регионов по качеству ...29.09.2022 В Свердловской области между восемью муниципалитетами распределили 160 млн рублей на благоустройство
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Восемь муниципалитетов Свердловской области получат 160 млн руб. на реализацию проектов ...31.05.2022 Всероссийское голосование за проекты благоустройства продлено на день
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. Всероссийское рейтинговое онлайн-голосование по выбору общественных территорий для ...19.07.2017 Правительство Свердловской области выделит 908 млн рублей на благоустройство дворов в муниципалитетах
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. В Свердловской области отобрали муниципалитеты, которые примут участие в проекте ...