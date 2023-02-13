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Вчера, 10:43

Проекты Краснотурьинска и Волчанска стали лауреатами президентской премии «Служение»

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2024. Проекты, реализованные в Краснотурьинске и Волчанске, были удостоены всероссийской муниципальной премии «Служение». Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Проект «Северный образовательный кластер» для Краснотурьинска разработал руководитель Уральского инновационного молодежного центра Михаил Белоусов. Целью проекта было сокращение оттока молодежи из города. Для этого была создана вертикаль «школа — техникум — вуз — работодатель». Проект занял первое место в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны».

Проект «Фестиваль семей» создала в Волчанске заместитель главы города по социальным вопросам Инна Бородулина. Он занял третье место в номинации «Мой край — моя гордость».

Премия «Служение» была учреждена в 2024 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Она вручается в десяти номинациях за лучшие проекты и управленческие решения. Всего было подано 18 тыс. 458 заявок от представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны.
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