Проекты Краснотурьинска и Волчанска стали лауреатами президентской премии «Служение»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. В Екатеринбурге 11 февраля подвели итоги XI Региональной премии в области развития ...23.12.2022 Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в номинации «Импортозамещение: Проект года»
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Компания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии «Время инноваций-2022» в ...18.04.2011 В Колумбийском университете объявят лауреатов Пулитцеровской премии
Как сообщают РИА Новости, лауреаты самой престижной в журналистике Пулитцеровской премии будут объявлены в понедельник ...09.09.2010 Проект «Академический» группы компаний «РЕНОВА-СтройГруп» занял первое место в номинации «Мастер-план» Международного конкурса «Fiabci Prix D'exellence»
УрБК, Екатеринбург, 09.09.2010. По итогам российского этапа Международного конкурса «Fiabci Prix D'exellence» проект ...12.04.2010 В Нью-Йорке сегодня назовут имена лауреатов Пулитцеровской премии
В Колумбийском университете состоится церемония объявления журналистов, удостоенных самой ценной награды в этой ...