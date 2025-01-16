Кинотеатр «Салют» превратят в молодежный кластер

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердили план по созданию молодежного кластера в здании бывшего кинотеатра «Салют». Планируется, что площадка станет многофункциональным местом для молодежных инициатив в сферах видео и кинопроизводства, урбанистики, дизайна, ремесел и других арт-направлений. Переоборудованием внутренних помещений здания и развитием кластера займется Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).Напомним, здание бывшего кинотеатра на ул. Толмачева не используется по назначению с 2020 года. В последнее время на площадку для реализации своих проектов претендовали организатор фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев и организатор «Уральской ночи музыки» Евгений Горенбург. Летом 2024 года они публично поспорили из-за этого на заседании «Совета неравнодушных». Но в итоге здание не досталось ни одной из организаций: площадка была передана СОФПП для создания молодежного креативного кластера.Отмечается, что крупные молодежные центры, реализующие направления государственной молодежной политики, уже действуют в ряде городов Уральского федерального округа (Тюмени, Челябинске, Сургуте, Салехарде, Кургане и других). В Екатеринбурге ранее такого центра не было.«Кластер призван помогать молодежи на каждом из этапов реализации креативного продукта: от зарождения идеи до продвижения и продажи. В здании планируется оборудовать коворкинги, переговорные, учебные классы, спикерские, студию для записи подкастов, мастерские, репетиционные залы, фотостудию, выставочные зоны, залы для мероприятий, кинозал, пространство для шоурумов и магазина креативной продукции. Кластер станет альтернативным местом молодежной творческой тусовки в Екатеринбурге», — рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев.В здании «Салюта» создадут светлое воздушное пространство с яркими креативными акцентами и стильными арт-объектами, с опорой на историческую составляющую. Кинозал планируют сохранить, но осовременить и сделать рассадку зрителей более свободной, чтобы проводить не только кинопоказы, но и лекции, концерты, семинары и другие мероприятия.«Екатеринбург — город молод ежи, именно за ней наше будущее. В уральской столице жив ет более 400 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, тут учится более 100 тысяч студентов. Теперь в знаковом для горожан месте будет создано совершенно новое пространство, отвечающее целевой направленности кластера», — заявил Алексей Орлов.Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин добавил, что Свердловская область при поддержке губернатора Евгения Куйвашева эффективно реализует федеральный тренд по развитию креативных индустрий.«Создание молодежного кластера откроет новые горизонты для талантливых жителей региона, предоставив им возможность реализовать творческие проекты и развить свои навыки. Коллаборация проектов обеспечит устойчивое развитие творческой экономики, будет способствовать подготовке кадров под современные требования рынка. Таким образом, кластер будет способствовать не только культурному развитию, но и экономическому росту региона в целом», — полагает Дмитрий Ионин.Новые арт-пространства постепенно будут вводить в эксплуатацию с IV квартала 2025 года. Первым резидентом креативной площадки станет театр «Провинциальные танцы». Бывший кинотеатр будет базой труппы на ближайшие пару лет, это позволит коллективу работать на время ремонта театра «Колизей». Кроме того, в «Салюте» будут проходить тематические мастерские, хакатоны, стажировочные программы, биржи труда, турниры, квартирники, профессиональные фестивали, авторские и предпремьерные показы. Новый креативный хаб станет точкой притяжения для талантливой молодежи, желающей реализовать свои проекты. Предполагается, что площадка сможет привлечь и подготовить свердловчан к новым реалиям рынка креативных индустрий.