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Вчера, 17:42

В СОФПП рассказали об открытии молодежного кластера в здании кинотеатра «Салют» в преддверии фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев в ходе пресс-конференции, посвященной фестивалю креативных индустрий, который пройдет с 18 по 24 августа в Свердловской области, рассказал об открытии молодежного кластера в здании бывшего кинотеатра «Салют». По его словам, открытие кластера даст старт началу фестиваля.

«Условно, фестиваль — это полуторанедельная насыщенная программа. Она начнется 16 августа, когда мы откроем кинотеатр «Салют». Там, напоминаю, 4,5 тыс. кв. м довольно сложных инженерных коммуникаций. Мы сейчас это все переделываем. Откроем объект в первую очередь. Это большое подвальное помещение, первый зал и холл. Приглашаю всех прийти в 11 часов. Это будет в субботу, в День города. Торжественный запуск, торжественное открытие. Там будет проходить много креативных мероприятий, а также другие события, связанные с молодежью, различные кружки, секции, встречи, общения, но именно для молодых людей, для школьников старших классов, для студентов», — сообщил В. Пиличев.

Напомним, что план по созданию многофункциональной площадки для молодежных инициатив на базе бывшего кинотеатра был утвержден в январе этого года.

Сам фестиваль креативных индустрий стартует 18 августа. Планируются выступления более 100 спикеров и более 4 тыс. посетителей. В. Пиличев отдельно отметил широкую географию мероприятия, а также большое количество интересных треков и хедлайнеров.

«Интересные люди с интересными кейсами расскажут про свой опыт и поделятся, и пообщаются с публикой, и ответят на ваши вопросы. Если говорить конкретно про предпринимателей, то для них очень интересная деловая часть у нас предусмотрена. Это торгово-закупочные сессии, когда местные предприниматели в каждой предметной области встречаются с какими-то байерами, закупщиками для международных сетей, для сетей всероссийских и заключают контракт», — отметил директор СОФПП.

Отметим, что фестиваль пройдет на нескольких площадках, среди которых киноконцертный театр «Космос», креативный центр «Домна» и Ельцин-центр. Его организаторами являются правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Регистрация доступна на сайте фестиваля.
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