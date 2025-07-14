В СОФПП рассказали об открытии молодежного кластера в здании кинотеатра «Салют» в преддверии фестиваля креативных индустрий

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УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В Свердловской области определили перечень площадок для проведения Международного ...

Свердловская область определилась с перечнем мероприятий в поддержку креативных индустрий в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2024. В 2025 году в Свердловской области продолжится реализация мер по поддержке креативных ...

В Екатеринбурге в кластере «Домна» подвели итоги исследования креативной экономики

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2024. В креативном кластере «Домна» прошла пресс-конференция, на которой подвели итоги ...

В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 6 октября пройдет форум «Финансирование креативных проектов»

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» (улица Вайнера, 16) 6 октября в ...

На площадке креативного кластера «Домна» в Екатеринбурге прошел международный книжный фестиваль «Красная строка»

УрБК, Екатеринбург, 28.08.2023. В Екатеринбурге с 25 по 27 августа прошел международный книжный фестиваль «Красная ...