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На Среднем Урале назвали площадки для проведения Международного фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. В Свердловской области определили перечень площадок для проведения Международного фестиваля креативных индустрий, который состоится с 18 по 24 августа, сообщают организаторы мероприятия.

На Среднем Урале назвали площадки для проведения Международного фестиваля креативных индустрий
Изображение предоставлено пресс-службой СОФПП

Открытие фестиваля пройдет в Екатеринбурге в киноконцертном театре «Космос». Fashion-показы и гастрофестиваль примет креативный кластер «Домна», площадкой для киноиндустрии станет Ельцин Центр. Временной «штаб-квартирой» для стартапов и IT — Синара Центр. Также у участников фестиваля будет возможность посетить Дом городского головы И. И. Симанова, только в этом году открытый после большой реставрации. Там состоятся мероприятия для всех, кто интересуется архитектурой.

Напомним, семь больших треков, соответствующих семи целевым индустриям: кино, архитектура, арт, мода, гастро, IT, реклама и медиа, запланированы в ходе креативной недели.

«Проведение такого масштабного события невозможно без объединения всех участников — лидеров креативных индустрий, региональной и муниципальной власти, представителей инфраструктуры поддержки. Такие события нас всех объединяют, учат решать сложные задачи сообща. Формируется команда лидеров нового времени, которые встают у руля развития креативной экономики. А это один из мощных смыслов Международного фестиваля креативных индустрий», — сообщил заместитель губернатора Свердловской области — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин.

Большие события пройдут в шести свердловских муниципалитетах. Нижний Тагил организует лабораторию креативного маркетинга «Заводим», Березовский — Медиа Форум. Сысерть поддержит фестиваль проектом «Креативные лидеры», Краснотурьинск — «Форум 4К: Территория будущего», главным спикером которого станет режиссер фильма «Последний ронин» Макс Шишкин. В Заречном пройдет фестиваль «ИГРА ФОРМ», представляющий разные направления, выраженные в материале — от гончарного дела до моды. Первоуральск присоединится к закрывающим МФКИ площадкам: там пройдет Фестиваль локальной идентичности «Шайтанка фест».

«Программа фестиваля очень обширная — с первым драфтом уже можно ознакомиться на сайте, но там далеко не все, информация пополняется буквально ежедневно. В каждом направлении — масса активностей. Перед нами стояла задача — создать событие, объединяющее индустрии, помогающее им решать отраслевые задачи, выращивать новые кадры, ну и, конечно, масштабировать проекты. Также очень важно было создать точки притяжения в городах. По теме развития креативных индустрий в малых городах отдельно будем обмениваться опытом с другими регионами», — отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

В разных треках примут участие больше 50 спикеров, в том числе признанные звезды в каждом направлении. Хедлайнерами открытия станут писатель и драматург Александр Цыпкин, ведущая программы «Модный приговор» и fashion-байер Лилия Рах, летчик-космонавт и Герой РФ Сергей Рязанский и многие другие. Ведущий всего дня — российский актер театра и кино Никита Тарасов.

Целую плеяду маэстро от кулинарии соберет гастрофестиваль. Говорить и готовить на МФКИ будут: обладатель звезды MICHELIN Андрей Шмаков, HR-директор винного города «Белый мыс» и генеральный директор ресторанной группы «Счастье» (Сочи) Татьяна Богданова, победитель 5-го сезона телевизионного шоу «Адская Кухня» на телеканале «Пятница» Георгий Матвеев, концепт-шеф ресторана-дома для уральской кухни KITCHEN и создатель проекта АУК Сергей Мирошников и многие другие.

Участие во всех событиях бесплатное, регистрация — на сайте фестиваля. Первые анонсы, расписание мероприятий и посты про участников будут публиковаться в телеграм-канал мероприятия.

Организаторы — правительство Свердловской области, администрация города Екатеринбурга и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий в регионе. Событие отвечает задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
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