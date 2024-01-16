В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».



Самыми популярными сферами деятельности в Екатеринбурге в прошлом году стали строительство, чья доля от общего числа вакансий составила 14%, производство и сельское хозяйство (14%), а также транспорт и логистика (12%).



В строительной сфере число вакансий за год увеличилось на 60%, а средняя предлагаемая зарплата — на 54%, до 92,5 тыс. руб. В сегменте производства и сельского хозяйства эти показатели выросли в два раза и на 25% (до 62,4 тыс. руб.) соответственно, в сфере транспорта и логистики — в два раза и на 26% (до 70 тыс. руб.).