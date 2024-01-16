УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
16.01.2024

В Екатеринбурге число вакансий за год увеличилось в два раза

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2024. В Екатеринбурге количество вакансий в 2023 году выросло в два раза (на 101%) по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Работа».

Самыми популярными сферами деятельности в Екатеринбурге в прошлом году стали строительство, чья доля от общего числа вакансий составила 14%, производство и сельское хозяйство (14%), а также транспорт и логистика (12%).

В строительной сфере число вакансий за год увеличилось на 60%, а средняя предлагаемая зарплата — на 54%, до 92,5 тыс. руб. В сегменте производства и сельского хозяйства эти показатели выросли в два раза и на 25% (до 62,4 тыс. руб.) соответственно, в сфере транспорта и логистики — в два раза и на 26% (до 70 тыс. руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же ...

13.10.2023 В Екатеринбурге число вакансий за год выросло на 139%

В Екатеринбурге рост числа вакансий в III квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года составил 139%. Об ...

15.06.2023 В Екатеринбурге число вакансий с переобучением на рабочем месте за год выросло в 2,5 раза

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2023. В Екатеринбурге общее количество вакансий, подразумевающих обучение или повышение ...

07.07.2022 В Екатеринбурге во II квартале наиболее востребованными оказались специалисты в сфере транспорта и логистики

Во II квартале 2022 года в Екатеринбурге наибольшее число вакансий было размещено в разделах «Транспорт, логистика» ...

07.07.2022 В Екатеринбурге во II квартале наиболее востребованными оказались специалисты в сфере транспорта и логистики

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Во II квартале 2022 года в Екатеринбурге наибольшее число вакансий было размещено в ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (235)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18