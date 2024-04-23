Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 тыс. руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показатель вырос на 33%, говорится в исследовании hh.ru.



Самый большой рост предлагаемых зарплат в регионе продемонстрировала область транспорта и логистики. Этим специалистам готовы были платить в среднем 80 тыс. 450 руб., что на 54% превышает прошлогодний показатель.



Также заметный рост предлагаемых зарплат зафиксирован в категориях «Домашний, обслуживающий персонал» (+52%, средняя предлагаемая зарплата — 65 тыс. 400 руб.), «Рабочий персонал» (+43%, 72 тыс. 600 руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (+42%, 70 тыс. 600 руб.) и «Строительство, недвижимость» (+41%, 75 тыс. 175 руб.).



Согласно исследованию, по итогам апреля наибольшие зарплаты готовы предлагать в сферах «Высший и средний менеджмент» (115 тыс. 200 руб.), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (97 тыс. руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (80 тыс. 450 руб.), «Автомобильный бизнес» (80 тыс. 100 руб.) и «Сельское хозяйство» (79 тыс. 700 руб.).