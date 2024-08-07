Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть

УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. По состоянию на начало осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 64 тыс. 682 руб. По сравнению с показателем того же периода прошлого года она выросла на 33%, говорится в исследовании hh.ru.



Сильнее всего из профессиональных сфер увеличились за год предлагаемые заработки в сельском хозяйстве (на 55%, до 92 тыс. 200 руб.). Также заметный рост наблюдался в следующих областях: «Добыча сырья» (+49%, 88 тыс. 670 руб.), «Рабочий персонал» (+44%, 80 тыс. 500 руб.), «Транспорт, логистика, перевозки» (+43%, 84 тыс. 300 руб.) и «Домашний, обслуживающий персонал» (+41%, 64 тыс. 675 руб.).



В то же время отрицательную динамику показали зарплаты у специалистов по страхованию (-10%, 45 тыс. 600 руб.).



Согласно исследованию, по предлагаемым зарплатам в августе — начале сентября лидером оказалась сфера «Высший и средний менеджмент» (118 тыс. 450 руб.). Далее идут профобласти «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (106 тыс. 700 руб.), «Автомобильный бизнес» (93 тыс. 680 руб.), «Сельское хозяйство» (92 тыс. 370 руб.) и «Добыча сырья» (88 тыс. 670 руб.).