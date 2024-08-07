УрБК, Екатеринбург, 07.08.2024. В июле — начале августа средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в Свердловской ...14.05.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 тыс. руб. По сравнению с тем же ...14.05.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...