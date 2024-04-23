УрБК, Екатеринбург, 14.05.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата в апреле 2024 года составила 60 ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 тыс. руб., а средние зарплатные ...23.04.2024 Средняя предлагаемая зарплата на Среднем Урале составила 59,5 тыс. рублей в марте 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в марте 2024 года составила 59,5 ...07.03.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области в феврале 2024 года составила 57,6 ...18.12.2023 Средняя ожидаемая зарплата в Свердловской области в ноябре составила 50 тыс. рублей
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области по итогам ноября составила 49,7 тыс. руб. (по России — 53,9 тыс. ...