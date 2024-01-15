В Челябинской области в 2023 году свой Персональный кредитный рейтинг в НБКИ узнали 216,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в 2023 году 257,2 тыс. человек получили в Национальном бюро ...19.12.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных за ноябрь автокредитов
УрБК, Челябинск, 19.12.2023. В Челябинской области в ноябре 2023 года выдали 2 тыс. 208 кредитов на покупку новых и ...19.10.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в сентябре микрозаймов
УрБК, Челябинск, 19.10.2023. В сентябре 2023 года в Челябинской области было выдано 75 тыс. 206 микрозаймов, что на ...21.06.2023 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в мае автокредитов
УрБК, Челябинск, 21.06.2023. В Челябинской области в мае 2023 года выдали 2 тыс. 127 кредитов на покупку новых и ...16.02.2023 На Южном Урале число действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, за год выросло на 10%
УрБК, Челябинск, 16.02.2023. В Челябинской области количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, ...