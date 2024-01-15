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15.01.2024

В Челябинской области в 2023 году свой Персональный кредитный рейтинг в НБКИ узнали 216,4 тыс. человек

УрБК, Челябинск, 15.01.2024. В Челябинской области в 2023 году 216,4 тыс. человек получили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) свою кредитную историю (КИ) или Персональный кредитный рейтинг (ПКР).

Согласно исследованию НБКИ, с этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 50 российских регионов. Лидерами списка по числу граждан, получивших КИ или ПКР в организации в прошлом году, стали Москва (536 тыс. человек), Московская область (384,5 тыс.) и Краснодарский край (320,2 тыс.). Аутсайдерами рейтинга — Дагестан (58,1 тыс.), Брянская и Астраханская области (по 57,5 тыс.).

В целом по стране в 2023 году количество полученных россиянами своих ПКР в НБКИ составило 16,7 млн ед., что на 51% больше результата предыдущего года (в 2022 году — 11,1 млн ед.).

Согласно данным НБКИ, популярность обращения за своим ПКР среди граждан увеличивается в условиях общего сокращения банками «аппетита к риску». Так, в 2022 году кредитно-финансовые организации одобрили 26% всех кредитных заявок, а в 2023 году — 22%.
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