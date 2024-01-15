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15.01.2024

Средний Урал попал в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу получивших кредитную историю или ПКР в НБКИ человек

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В Свердловской области в 2023 году 257,2 тыс. человек получили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) свою кредитную историю (КИ) или Персональный кредитный рейтинг (ПКР).

Согласно исследованию НБКИ, с этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди 50 российских регионов. Выше него в списке по числу граждан, получивших КИ или ПКР в организации в прошлом году, расположились Москва (536 тыс. человек), Московская область (384,5 тыс.), Краснодарский край (320,2 тыс.) и Санкт-Петербург (271,6 тыс.).

В целом по стране в 2023 году количество полученных россиянами своих ПКР в НБКИ составило 16,7 млн ед., что на 51% больше результата предыдущего года (в 2022 году — 11,1 млн ед.).
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