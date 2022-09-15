Свердловская область попала в топ-5 рейтинга регионов РФ по числу действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Свердловской области количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, в декабре 2022 года составило 1,56 млн единиц. Это на 11,7% больше показателя аналогичного периода 2021 года (1,39 млн ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 5-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. Выше него в списке по числу действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, оказались Москва (3,41 млн ед.), Московская область (2,6 млн ед.), Краснодарский край (2,04 млн ед.) и Санкт-Петербург (1,84 млн ед.).



При этом сильнее всего количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, за год выросло в Ростовской области (на 12,2%), Башкортостане (на 12%), Свердловской области (на 11,7%), Пермском крае (на 11,4%) и ХМАО (на 11%).



В целом по стране в декабре 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн ед. Это на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в декабре 2021 года — 45,06 млн ед.).