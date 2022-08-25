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На Южном Урале число действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, за год выросло на 10%

УрБК, Челябинск, 16.02.2023. В Челябинской области количество действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, в декабре 2022 года составило 1,32 млн единиц. Это на 10% больше показателя аналогичного периода 2021 года (1,2 млн ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти строчках в списке по числу действующих кредитов, выданных с помощью кредитных карт, расположились Москва (3,41 млн ед.), Московская область (2,6 млн ед.), Краснодарский край (2,04 млн ед.), Санкт-Петербург (1,84 млн ед.) и Свердловская область (1,56 млн ед.).

В целом по стране в декабре 2022 года количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, составило 49,7 млн ед. Это на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (в декабре 2021 года — 45,06 млн ед.).

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, несмотря на общую неопределенность, ситуация в сегменте кредитных карт в 2022 году остается стабильной, банковские портфели кредитов данного типа продолжают расти.

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