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Вчера, 16:20

Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-июле автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В январе-июле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 16,2 млрд руб. Это на 70,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (9,5 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (56 млрд руб.), Московская область (44,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (38,2 млрд руб.), Татарстан (28,7 млрд руб.) и Краснодарский край (28,7 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 100,6%), Башкортостане (на 97,7%), Челябинской (на 90%) и Тюменской (на 87,6%) областях, а также в Пермском крае (на 87,5%).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июле текущего года составил 628,9 млрд руб., увеличившись на 71,5% относительно аналогичного периода прошлого года (366,6 млрд руб.).
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