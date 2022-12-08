На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей

В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (5,3 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (27,1 млрд руб.), Московская область (21,7 млрд руб.), Санкт-Петербург (18,6 млрд руб.), Татарстан (13,8 млрд руб.) и Краснодарский край (13,5 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 76%) и Башкортостане (на 70,5%), Челябинской (на 66,7%) и Тюменской (на 65,2%) областях, а также в Пермском крае (на 64,1%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-апреле текущего года составил 297,3 млрд руб., увеличившись на 41,8% относительно аналогичного периода прошлого года (209,8 млрд руб.).