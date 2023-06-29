На Среднем Урале объем выданных в I полугодии автокредитов составил 12,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 12,9 млрд руб. Это на 61,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (8 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (44,9 млрд руб.), Московская область (35,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (30,6 млрд руб.), Татарстан (22,9 млрд руб.) и Краснодарский край (22,9 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 91,7%), Вологодской области (на 90%), Башкортостане (на 89,5%), Челябинской области (на 84,6%) и Пермском крае (на 81,4%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июне текущего года составил 499,8 млрд руб., увеличившись на 61,4% относительно аналогичного периода прошлого года (309,7 млрд руб.).