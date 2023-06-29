УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:05

На Среднем Урале объем выданных в I полугодии автокредитов составил 12,9 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. В январе-июне 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 12,9 млрд руб. Это на 61,2% больше показателя аналогичного периода прошлого года (8 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (44,9 млрд руб.), Московская область (35,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (30,6 млрд руб.), Татарстан (22,9 млрд руб.) и Краснодарский край (22,9 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 91,7%), Вологодской области (на 90%), Башкортостане (на 89,5%), Челябинской области (на 84,6%) и Пермском крае (на 81,4%).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-июне текущего года составил 499,8 млрд руб., увеличившись на 61,4% относительно аналогичного периода прошлого года (309,7 млрд руб.).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей

В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...

29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 ...

29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей

В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше ...

29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

08.12.2022 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 48,5%

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики13.07.2023На Среднем Урале 14 июля ожидаются сильные дожди30.06.2023В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности во время полетов на аэродроме «Логиново»
Архив новостей
Июль 2023 (641)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18