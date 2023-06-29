На Среднем Урале объем выданных в I полугодии автокредитов составил 12,9 млрд рублей

В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 ...29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей
В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше ...29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...08.12.2022 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 48,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...