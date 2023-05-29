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На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (6,7 млрд руб.). Об этом сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (35,5 млрд руб.), Московская область (28 млрд руб.), Санкт-Петербург (24,5 млрд руб.), Татарстан (18,2 млрд руб.) и Краснодарский край (17,9 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 85,2%), Башкортостане (на 77,5%), Челябинской области (на 74,7%), Пермском крае (на 69,1%) и Тюменской области (на 68,9%).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-мае текущего года составил 390,5 млрд руб., увеличившись на 58,3% относительно аналогичного периода прошлого года (246,7 млрд руб.).
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