На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей

В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше ...29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2023. В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...08.12.2022 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год снизился на 48,5%
УрБК, Екатеринбург, 08.12.2022. В январе-октябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...08.11.2022 Свердловская область стала лидером по снижению объема выданных автокредитов среди регионов РФ
В январе-сентябре 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 13,1 млрд руб. Это на 48,8% ...05.07.2022 Средний Урал стал лидером рейтинга регионов РФ по снижению объема выданных в январе-мае автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 05.07.2022. В январе-мае 2022 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 6,6 ...