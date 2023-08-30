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Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-августе автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 19,9 млрд руб. Это на 74,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года (11,4 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (69,6 млрд руб.), Московская область (53,8 млрд руб.), Санкт-Петербург (45,9 млрд руб.), Краснодарский край (34,7 млрд руб.) и Татарстан (34,2 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Татарстане (на 99,5%), Башкортостане (на 98,2%), Белгородской (на 96,1%), Оренбургской (на 94,1%) и Ростовской (на 91,5%) областях.

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-августе текущего года составил 762,6 млрд руб., увеличившись на 76,2% относительно аналогичного периода прошлого года (432,9 млрд руб.).
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