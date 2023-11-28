В Свердловской области объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил почти 30 млрд рублей

В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 29,8 млрд руб. Это на 83,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (16,2 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (102,3 млрд руб.), Московская область (79,2 млрд руб.), Санкт-Петербург (67,9 млрд руб.), Краснодарский край (52,8 млрд руб.) и Татарстан (51 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Чувашской Республике (+122,8%), Белгородской (+118,6%) и Ростовской (+110,3%) областях, Татарстане (+105,7%) и Башкортостане (+102,9%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-ноябре текущего года составил 1,13 трлн руб., увеличившись на 87,5% относительно аналогичного периода прошлого года (0,6 трлн руб.).