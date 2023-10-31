В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 84%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 26,9 млрд руб. Это на 83,6% больше показателя аналогичного периода прошлого года (14,6 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (93,3 млрд руб.), Московская область (72,3 млрд руб.), Санкт-Петербург (61,5 млрд руб.), Краснодарский край (47,5 млрд руб.) и Татарстан (45,9 млрд руб.).



Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Белгородской (на 115,5%) и Ростовской (на 109,1%) областях, Татарстане (на 108,1%), Башкортостане (на 105%), а также в Оренбургской области (на 104%).



В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-октябре текущего года составил 1,03 трлн руб., увеличившись на 88% относительно аналогичного периода прошлого года (0,55 трлн руб.).