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Вчера, 15:01

В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 75%

В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 23,1 млрд руб. Это на 75% больше показателя аналогичного периода прошлого года (13,2 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (80,2 млрд руб.), Московская область (62,1 млрд руб.), Санкт-Петербург (53 млрд руб.), Краснодарский край (40,7 млрд руб.) и Татарстан (39,7 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Белгородской области (на 99,6%), Татарстане (на 98,9%), Башкортостане (на 97,9%), Оренбургской (на 96,3%) и Омской (на 95,8%) областях.

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-сентябре текущего года составил 884,2 млрд руб., увеличившись на 78,3% относительно аналогичного периода прошлого года (496 млрд руб.).
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