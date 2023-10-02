В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 75%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2023. В январе-сентябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...02.10.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-августе автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 млрд руб. Это на 49,9% больше ...29.06.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-мае автокредитов составил 10 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В январе-мае 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 10 ...29.05.2023 На Среднем Урале объем выданных в январе-апреле автокредитов составил 7,6 млрд рублей
В январе-апреле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 7,6 млрд руб. Это на 42,9% больше ...