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Вчера, 14:44

Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в 2023 году автокредитов

УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. В январе-декабре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 34,9 млрд руб. Это на 94,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года (17,9 млрд руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 9-е место рейтинга среди 30 регионов РФ. В первой пятерке списка по объему выданных за указанный период автокредитов расположились Москва (118,7 млрд руб.), Московская область (92,4 млрд руб.), Санкт-Петербург (78,6 млрд руб.), Краснодарский край (62,2 млрд руб.) и Татарстан (59,6 млрд руб.).

Сильнее всего за год вырос объем выданных автокредитов в Белгородской области (на 135,6%), Чувашской Республике (на 130,8%), Ростовской области (на 125%), Татарстане (на 116%) и Тульской области (на 112,2%).

В целом по стране объем выданных автокредитов в январе-декабре 2023 года составил 1,32 трлн руб., увеличившись на 98,4% относительно аналогичного периода прошлого года (0,67 трлн руб.).
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