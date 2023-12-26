Свердловская область попала в топ-10 рейтинга регионов РФ по объему выданных в 2023 году автокредитов

В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил 29,8 млрд руб. Это на 83,6% ...26.12.2023 В Свердловской области объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил почти 30 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...28.11.2023 В Свердловской области объем выданных автокредитов за год вырос на 84%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2023. В январе-октябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...02.10.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-августе автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. В январе-августе 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...30.08.2023 Свердловская область попала в топ-10 регионов РФ по объему выданных в январе-июле автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2023. В январе-июле 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...