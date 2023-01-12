Жители Южного Урала в 2022 году запросили 224,9 тыс. ПКР в Национальном бюро кредитных историй

УрБК, Челябинск, 30.01.2023. Челябинская область заняла 9-е место в рейтинге регионов РФ по активности контроля жителями своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в 2022 году.
Согласно исследованию НБКИ, на Южном Урале в прошлом году было запрошено 224,9 тыс. ПКР. Больше всех интересовались своим кредитным рейтингом жители Москвы (478,4 тыс.) и Московской области (390,1 тыс.), меньше всего — Удмуртской Республики (91,7 тыс.) и Тульской области (84,7 тыс.).
В целом из всех заемщиков страны, контролировавших свой ПКР в 2022 году, средний, высокий и очень высокий уровень кредитоспособности (150-999 баллов) имеют 61%. У 39% заемщиков ПКР оказался на уровне менее 150 баллов.
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