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Вчера, 14:04

Свердловская область заняла 5-е место среди регионов РФ по активности контроля жителями своего ПКР

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге регионов РФ по активности контроля жителями своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в 2022 году.

Согласно исследованию НБКИ, на Среднем Урале в прошлом году было запрошено 266 тыс. ПКР. Больше жителей интересовались своим кредитным рейтингом в Москве (478,4 тыс.), Московской области (390,1 тыс.), Краснодарском крае (334,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (274,5 тыс.).

В целом НБКИ в 2022 году предоставило российским гражданам более 11,1 млн ПКР. По сравнению с предыдущим годом рост составил 126% (в 2021 году — 4,9 млн).

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