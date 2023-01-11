Свердловская область заняла 5-е место среди регионов РФ по активности контроля жителями своего ПКР

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2023. Свердловская область заняла 5-е место в рейтинге регионов РФ по активности контроля жителями своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР) в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) в 2022 году.
Согласно исследованию НБКИ, на Среднем Урале в прошлом году было запрошено 266 тыс. ПКР. Больше жителей интересовались своим кредитным рейтингом в Москве (478,4 тыс.), Московской области (390,1 тыс.), Краснодарском крае (334,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (274,5 тыс.).
В целом НБКИ в 2022 году предоставило российским гражданам более 11,1 млн ПКР. По сравнению с предыдущим годом рост составил 126% (в 2021 году — 4,9 млн).
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Среднее значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков в Свердловской ...26.05.2022 В Свердловской области средний размер лимита по кредитным картам в апреле составил 63,6 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2022. Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в апреле 2022 года ...21.01.2021 Число выданных в 2020 году новых кредитных карт на Среднем Урале снизилось на 26,9%
УрБК, Екатеринбург, 21.01.2021. В Свердловской области в 2020 году было выдано 283 тыс. 463 новых кредитных карты, что ...07.07.2020 Свердловская область заняла 17-е место в рейтинге регионов по среднему размеру выданных в мае автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 07.07.2020. В мае 2020 года в Свердловской области средний размер выданных автокредитов составил ...08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...