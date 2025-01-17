На Южном Урале в декабре выдали 31 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 24.10.2024. В Челябинской области в сентябре 2024 года было выдано 43,5 тыс. новых кредитных карт. По ...16.08.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных кредитных карт
УрБК, Челябинск, 16.08.2024. В Челябинской области в июле было выдано 55,3 тыс. новых кредитных карт. Это на 3,4% ...23.07.2024 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц снизилось на 2%
УрБК, Челябинск, 23.07.2024. В Челябинской области в июне было выдано 57,1 тыс. новых кредитных карт. Это на 2% меньше ...20.06.2024 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт за месяц выросло на 0,5%
УрБК, Челябинск, 20.06.2024. В Челябинской области в мае было выдано 57,7 тыс. новых кредитных карт. Это на 0,5% больше ...21.05.2024 Южный Урал попал в топ-10 рейтинга регионов РФ по числу выданных в апреле новых кредитных карт
УрБК, Челябинск, 21.05.2024. В Челябинской области в апреле было выдано 57 тыс. новых кредитных карт. Это на 1,6% ...