На Южном Урале в декабре выдали 31 тыс. кредитных карт

УрБК, Челябинск, 17.01.2025. Число выданных на Южном Урале кредитных карт в декабре сократилось на 14,2% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 31,2 тыс. ед. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По этому показателю Челябинская область заняла девятую строчку рейтинга среди регионов-лидеров по выдаче новых кредитных карт. Как отметили аналитики НБКИ, больше всего карт в декабре 2024 года было выдано в Москве (89,6 тыс. ед.), Московской области (66,8 тыс. ед.), Краснодарском крае (53,7 тыс. ед.), Санкт-Петербурге (48,6 тыс. ед.) и Ростовской области (47,5 тыс. ед.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, число выдач кредитных карт снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика является следствием жесткой денежно-кредитной политики Центробанка РФ для охлаждения кредитного рынка. Кроме того, регулятор вводит ограничения в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Поэтому на получение кредитной карты с достаточным лимитом могут рассчитывать заемщики с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), добавил А. Волков.