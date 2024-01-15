Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 07.08.2020. С начала года таможни Урала перечислили в федеральный бюджет 36 млрд руб., 80%, или 29 ...14.01.2016 Уральские таможни за 2015 год перечислили в бюджет государства почти 54 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2016. По итогам работы за 2015 год таможенными органами Уральского таможенного управления в ...18.10.2013 В III квартале этого года Уральское таможенное управление перечислило в бюджет государства почти 13,5 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2013. В III квартале 2013 года таможни Уральского таможенного управления в доход федерального ...10.07.2012 Более 14 млрд рублей перечислено в бюджет Уральской таможенной службы
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2012. Во втором квартале 2012 года таможнями Уральского таможенного управления в доход ...24.01.2011 В 2010 году Уральское таможенное управление перечислило в бюджет РФ 49,03 млрд. рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2011. Сумма таможенных платежей, перечисленных в бюджет государства таможнями Уральского ...