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15.01.2024

Уральское таможенное управление перечислило в бюджет более 100 млрд рублей в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2024. В 2023 году доходы Уральского таможенного управления составили свыше 100 млрд руб., что почти в два раза больше показателя 2022 года. Объем перечисленных в бюджет средств превысил плановое задание на 26 млрд руб., сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Более 80 млрд руб. принесли платежи за импорт товаров. Доля вывозной пошлины выросла в 2,5 раза, экспортные платежи составили почти 17 млрд руб. В основном через уральские таможни вывозили медь, черные металлы, продукты неорганической химии, пластмассы, каучук, резину и древесину.
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