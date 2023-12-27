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Вчера, 17:23

Объем валютных кредитов россиян упал до исторического минимума в 47 млрд рублей

УрБК, Москва, 12.01.2024. По состоянию на 1 декабря 2023 года объем кредитов россиян упал до 47,4 млрд руб. Как пишут «Известия», с начала ведения статистики (2015 год) этот показатель не опускался ниже 50 млрд руб.

За 11 месяцев 2023 года объем валютных кредитов россиян сократился на 12%. Их доля составляет 0,1% от общего кредитного портфеля. «Старые ссуды в токсичных валютах постепенно гасятся, а новые выдаются лишь точечно», — приводит издание объяснение пресс-службы ЦБ РФ.

Ранее УрБК писал, что объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 года.
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