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Вчера, 09:43

Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 года. Об этом говорится в исследовании Frank RG.

«По предварительной оценке Frank RG, в декабре объем выданных кредитов физическим лицам вырос на 1,42% (+20,0 млрд руб. к ноябрю 2023). Объем кредитования составил 1 трлн 429,2 млрд руб. что на 3,9% выше, чем в декабре 2022 года», — говорится в исследовании.

В сегменте нецелевого кредитования (выдача наличных) в декабре 2023 года объем выдач снизился на 9% по отношению к ноябрю 2023 года. В сегменте ипотеки прирост за месяц по этому показателю составил 7,2% (793,7 млрд руб.). Рынок автокредитов показал рост на 5,5%, до 155,6 млрд руб. В сегменте POS-кредитования объем выдач за месяц вырос на 1,3% и достиг 50,1 млрд руб.
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