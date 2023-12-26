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Объем кредитования физлиц в России составил 1 трлн 429,2 млрд рублей в декабре 2023 года

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем выдач кредитов в России в декабре 2023 года составил 1 трлн 429,2 млрд руб., что на ...

В Свердловской области объем выданных за 11 месяцев 2023 года автокредитов составил почти 30 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2023. В январе-ноябре 2023 года объем выданных автокредитов в Свердловской области составил ...

Сумма выданных физлицам кредитов в РФ за месяц выросла на 35%

УрБК, Москва, 07.04.2023. В России в марте этого года физическим лицам выдали кредитов на сумму более 1,34 трлн руб. ...

В Свердловской области объем кредитования вырос на 46%

В Свердловской области в III квартале 2018 года выдано 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд руб. (прирост за год 46%). По ...

В Свердловской области объем кредитования вырос на 46%

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2018. В Свердловской области в III квартале 2018 года выдано 338,59 тыс. кредитов на 71,22 ...