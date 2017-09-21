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Вчера, 15:11

Объем кредитования молодежи вырос в июне на 9%

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2025. В России объем кредитования молодежи вырос в июне на 9%. При этом количество кредитов, выданных заемщикам младше 25 лет, выросло всего на 1%. В целом на таких заемщиков пришлось 13% от общего количества и 6% от общего объема выданных в июне кредитов. Об этом сообщает пресс-служба Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наиболее популярны у молодежи оказались кредитные карты. Они составили 60% от всех кредитных договоров, оформленных данной категорией. Доля кредитов наличными составила 32%, POS-кредитов — 6%, ипотеки и автокредитов — по 1%.

Объем кредитования заемщиков 25-45 лет вырос на 6%, тогда как количество кредитов не изменилось. На таких заемщиков пришлось 60% от общего количества выданных за месяц кредитов и 68% от их объема. Среди выданных заемщикам 25-45 лет кредитов на долю наличных пришлось 58%, на долю кредитных карт — 30%, на POS-кредиты — 6% и на автокредиты и ипотеку — по 3%.

Заемщики от 45 до 65 лет оформили на 3% больше кредитов, объем вырос на 7%. На данную категорию пришлось по 25% от количества и объема всех выданных кредитов. Среди выданных данным заемщикам кредитов доля наличных составила 45%, кредитных карт — 41%, POS-кредитов — 8%, автокредитов — 5%, ипотеки — 2%.

Для заемщиков старше 65 лет рост объема кредитования составил 7%, количество выданных кредитов возросло на 6%. На них пришлось 3% от общего количества и 2% от общего объема всех кредитов. Среди выданных им кредитов на долю наличных пришлось 32%, на долю кредитных карт — 57%, на POS-кредиты — 7%, на автокредиты — 3%, на ипотеку — 1%.

Отметим, что наиболее лояльно банки относились к заемщикам младше 25 при выдаче POS-кредитов и автокредитов, к заемщикам 25-45 лет — в рамках автокредитов и ипотеки, к заемщикам 45-65 лет — при выдаче кредитных карт и наличных, а к заемщикам старше 65 лет — в POS-кредитовании.
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