Число безработных на Среднем Урале снизилось до 11,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрирован 11 тыс. 441 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,55%. Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.

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