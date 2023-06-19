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Вчера, 13:22

Число безработных на Среднем Урале снизилось до 11,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрирован 11 тыс. 441 безработный. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,55%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,22.
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