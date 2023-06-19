Число безработных на Среднем Урале снизилось до 11,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2023. По состоянию на 19 июня в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 741 ...15.05.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2023. По состоянию на 15 мая в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 361 ...27.04.2023 Число безработных на Среднем Урале снизилось до 15,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. По состоянию на 27 апреля в Свердловской области официально зарегистрирован 15 тыс. 401 ...26.12.2022 Число безработных на Среднем Урале за выходные снизилось на 67 человек
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. По состоянию на 26 декабря в Свердловской области официально зарегистрирован 16 тыс. ...12.10.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,85%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. По состоянию на 12 октября в Свердловской области официально зарегистрирован 18 тыс. ...