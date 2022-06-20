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Вчера, 12:03

Администрация Екатеринбурга выставила на торги участок площадью 37 тыс. 491 кв. метр под КРТ

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Земельный участок площадью 37 тыс. 491 кв. м. в Екатеринбурге, расположенный в квартале ул. Патриса Лумумбы — Мусоргского — переулка Газорезчиков, выставлен на аукцион. Речь идет о продаже права заключения договора о комплексном развитии территорий. Соответствующее постановление главы города Алексея Орлова опубликовано на официальном портале администрации муниципалитета.

Аукцион проведут в течение 45 дней со дня принятия постановления. Начальная цена лота установлена в размере 917 тыс. 937,14 руб. «Шаг аукциона» составит 250 тыс. руб. Размер задатка равен начальной цене.
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