Администрация Екатеринбурга выставила на торги участок площадью 37 тыс. 491 кв. метр под КРТ

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2022. В Екатеринбурге объявили аукцион за право стать застройщиком проекта комплексного ...10.04.2017 В Екатеринбурге выставлен на торги автоцентр «Пежо»
В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО «Уралфрансавто» (бывшего дилера Peugeot и ...10.04.2017 В Екатеринбурге выставлен на торги автоцентр «Пежо»
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2017. В Екатеринбурге на торги в виде открытого аукциона выставлено имущество ЗАО ...01.10.2014 Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион несколько земельных участков в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 01.10.2014. ГБУСО «Фонд Имущества Свердловской области» объявило о проведении аукционов на право ...20.09.2010 Администрация Екатеринбурга выставила на торги 17 земельных участков
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2010. Сразу 17 земельных участков выставила администрация Екатеринбурга на очередные торги, ...