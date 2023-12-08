Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2023. В денежном выражении объем экспорта шоколадных конфет из УрФО в КНР вырос с начала 2023 ...09.01.2018 Внешнеторговый оборот Среднего Урала за 9 месяцев 2017 года составил 7,1 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2018. Внешнеторговый оборот Свердловской области за 9 месяцев 2017 года составил 7,1 млрд ...14.03.2017 Дефицит сырого молока в России оценили в 8 млн тонн в год
УрБК, Москва, 14.03.2017. В России сохраняется дефицит сырого молока примерно в 7-8 млн т в год, пишет «Российская ...09.02.2017 Импорт легковых автомобилей в РФ в 2016 году снизился на 23,7%
УрБК, Москва, 09.02.2017. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2016 года сократился на 23,7% в годовом ...21.01.2013 Россия в 2012 году перевыполнила план экспорта вооружений
Россия в 2012 году перевыполнила план экспорта вооружений и военной техники, сообщает РБК со ссылкой на директора ...