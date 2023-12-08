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Вчера, 11:42

Выручка России от экспорта продукции АПК выросла на 14% в 2023 году

УрБК, Москва, 12.01.2024. Объем экспорта агропромышленной российской продукции вырос в денежном выражении на 14%. Об этом в интервью РИА «Новости» заявила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко.

«Объем экспорта у нас в этом году вырос на 14% по итогам года, несмотря на санкции и связанные с ними трудности», — сказала В. Абрамченко, уточнив, что речь идет о показателе в денежном выражении.

По ее словам, Россия поставляла в 2023 году продукцию АПК в 169 стран, основные партнеры — Китай, Турция, Казахстан, Египет, Белоруссия, Индия, Саудовская Аравия, Узбекистан. По итогам 2023 года Минсельхоз РФ прогнозировал объем выручки по вышеописанному показателю в размере свыше 45 млрд долл. США. В 2022 году РФ поставила продукции на 41,6 млрд долл. США.
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