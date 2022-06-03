Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер Демидовской премии до 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2024. Губернатор Свердловской области президент Научного Демидовского фонда Евгений Куйвашев и члены попечительского совета — известные уральские промышленники — приняли решение об увеличении размера Демидовских премий с 1 до 2 млн руб. Об этом сообщает региональный департамент информационной политики.



Демидовские премии считаются самой престижной негосударственной наградой и присуждаются раз в год ученым страны за вклад в науку по совокупности работ.



Согласно исторической справке, премия вручалась ежегодно в период с 1832 по 1865 год. С 1993 года правительством Свердловской области Демидовская премия была возрождена, и с тех пор ее лауреатами стали 107 российских ученых, внесших выдающийся вклад в развитие отечественной и мировой науки.



В 2023 году премия была присуждена академику Валерию Чарушину за выдающийся вклад в развитие химии гетероциклических соединений и новых технологий органического синтеза, академику РАН Борису Четвертушкину за выдающийся вклад в развитие прикладной математики, математической физики и моделирования и академику РАН Николаю Макарову за выдающийся вклад в изучение истории России и новаторские археологические исследования.



Церемония чествования лауреатов премии в этом году состоится 16 февраля в резиденции губернатора Свердловской области, и планируется, что они выступят с лекциями перед студентами уральских вузов.