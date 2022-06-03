Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размер Демидовской премии до 2 млн рублей

УрБК. 03.06.2022. Москва. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 3 июня на церемонии вручения Демидовских ...11.02.2013 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил выдающимся российским ученым Демидовские премии за 2012 год
УрБК, Екатеринбург, 11.02.2013. Впервые в новой истории Демидовской премии, которую в этом году губернатор Евгений ...23.11.2011 Председатель совета директоров ОАО «ТМК» Дмитрий Пумпянский стал лауреатом национальной премии «Директор года — 2011»
УрБК, Москва, 23.11.2011. Объявлены победители и лауреаты национальной премии «Директор года — 2011», которая вручалась ...09.06.2011 В Москве назовут лауреатов Госпремий РФ
По данным РИАН, имена лауреатов Государственных премий Российской Федерации в области науки и технологий и в области ...08.02.2010 Александр Мишарин вручил свои первые Демидовские премии
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2010. В Екатеринбурге состоялось очередное, 17-е вручение общенациональной Демидовской ...