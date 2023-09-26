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Вчера, 17:21

В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. 22 декабря после масштабного капремонта открылся главный корпус поликлиники Демидовской больницы в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает департамент информполитики Свердловской области.

В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

«Когда ремонт начался стало понятно, что здание сложное, вскрылся большой объем дополнительных работ. Губернатор Евгений Куйвашев выделил финансирование сверх запланированного, в том числе на приобретение оборудования. В итоге мы получили современную поликлинику, которая расположена в историческом здании и стала одним из многих объектов здравоохранения в Нижнем Тагиле, которые в настоящее время обновляются», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

Поликлиника Демидовской больницы расположена в двухэтажном каменном здании с четырьмя флигелями в стиле ампир. Оно было построено в 1825 году уральским промышленником и меценатом Николаем Демидовым. Именно с этого здания началась история медицины в Нижнем Тагиле, отметили в департаменте.

В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

Итоговая стоимость ремонтных работ составила 194 млн руб. Для приобретения мебели и оборудования было выделено еще 60 млн руб. Капитальный ремонт затронул даже кровлю, фундамент и межэтажное перекрытие. Также были восстановлены историческая фреска и фамильный герб рода Демидовых весом 480 килограммов.

В отремонтированной поликлинике медицинская помощь будет доступна для 25 тыс. жителей. Ежедневно ее смогут посещать более 300 человек.

Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
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