В Нижнем Тагиле после капремонта открылась поликлиника Демидовской больницы

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2023. Уральский производитель экипировки, компания Dragonfly, откроет швейный цех в Нижнем ...25.07.2023 ЕВРАЗ направил более 700 млн рублей на капремонт дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2023. ЕВРАЗ направил более 700 млн руб. налоговых отчислений на капремонт Городского дворца ...19.07.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проверил строительство мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время визита в Нижний Тагил ...27.08.2019 В Свердловской области проведут проверку зарплат хирургов после массового увольнения врачей в Нижнем Тагиле
...26.12.2014 В Екатеринбурге в начале 2015 года откроется новый центр медицины катастроф
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2014. В январе 2015 года планируется открытие нового территориального центра медицины ...